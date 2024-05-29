Минск, 29 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Венгрия с ужасом слушает заявления об эскалации конфликта, в том числе о направлении натовских сил на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Честно скажу, что мы в Венгрии в ужасе от заявлений <…> о том, что государства — члены Европейского союза или НАТО могут ввести войска на Украину», — заявил он на пресс-конференции после встречи в Минске с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Сийярто добавил, что он также приходит в ужас от заявлений о возможном применении ядерного оружия и введении обязательного призыва на военную службу в Европе. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не допустит даже одного венгерского военного там.

Как сообщало ИА Регнум, венгерский дипломат 4 мая раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне опасными и подчеркнул, что Франция продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая назвал возможный ввод западных войск на Украину ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Российский лидер напомнил, что находящийся на контролируемой Киевом территории иностранный контингент окажется в зоне поражения российской армии.