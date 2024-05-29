Москва, 29 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Боснийский специалист Владимир Слишкович, завершавший сезон на посту главного тренера московского «Спартака», ушёл из команды. Релиз появился на официальном сайте футбольного клуба.

Александр Вильф/РИА Новости Владимир Слишкович с футболистами «Спартака»

«Весной 2024-го Владимир исполнял обязанности главного тренера. Слишкович помог команде достойно провести концовку сезона: под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ», — заявили в пресс-службе клуба.

Там отметили, что тренер покидает пост по собственному желанию. Его всегда будут рады видеть на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ», добавили в «Спартаке».

Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года, став ассистентом Гильермо Абаскаля. 14 апреля контракт с наставником команды расторгли, тогда Слишковича назначили исполняющим обязанности главного тренера.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая 2024 года главным тренером «Спартака» назначили сербского специалиста и бывшего полузащитника миланского «Интера» Деяна Станковича. «Спартак» подписал контракт с ним до середины 2027 года. Планировалось, что Слишкович станет его ассистентом.

18 мая стало известно, что клуб покинет капитан команды Георгий Джикия. 19 мая он сыграл свою последнюю игру в составе красно-белых. Московский клуб в домашнем матче с казанским «Рубином» одержал победу со счётом 3:1.