Москва, 29 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Многие аналитики считают, что после развала СССР и прекращения действия Варшавского договора НАТО нужно было распустить, однако этого не произошло из-за желания США сохранить альянс как инструмент контроля над Европой. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами иностранных дипмиссий по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Olivier Matthys/AP/TASS

Глава МИД отметил, что в настоящее время многие западные историки, ответственные политологи и эксперты говорят о том, о чём их коллеги говорили на протяжении последних лет и даже десятилетий.

«А именно, когда был распущен Варшавский договор, когда Советский Союз раскрылся для объединения с Европой, Соединёнными Штатами, с Западом в целом, на основе равноправия, на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, НАТО никто распускать не стал. И, по большому счёту, не собирался распускать НАТО. Многие считают это ошибкой», — сказал он.

Лавров отметил, что недавно известный американский экономист и политолог Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону снова вспомнил об этой исторической ошибке.

«Этого не было сделано, но теперь мы можем уже с уверенностью сказать, что причиной такого решения было неистребимое желание Соединённых Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой», — уточнил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля архив национальной безопасности США опубликовал документы, в которых содержится обещание НАТО не вмешиваться в дела России после развала СССР. В них в том числе содержатся стенографические записи разговора тогдашнего генсека альянса Манфреда Вёрнера с занимавшим на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

Также руководство НАТО тогда говорило об общих интересах России и альянса и о глубокой заинтересованности блока в том, чтобы помочь России «процветать» и решать проблемы конверсии оборонной промышленности.

2 апреля Николай Патрушев, занимавший на тот момент пост секретаря Совета безопасности России, заявил, что вся политика НАТО строится на интересах США. Он уточнил, что Вашингтон с помощью альянса сохраняет своё вооружённое присутствие в Европе и демонстрирует незаменимость в вопросе обеспечения безопасности в регионе.