Москва, 29 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся дискуссии по вопросу о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского, на эту тему есть различные мнения. Об этом 29 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Сейчас ведётся дискуссия. Как раз об этом, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, неоднократно говорил и президент [России Владимир Путин]. Существуют разные точки зрения», — сказал он, отвечая на вопрос, как Кремль относится к указанию в новостях статуса Зеленского после истечения срока его полномочий.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос в первую очередь является темой для юридической квалификации правовой системы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Путин заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Глава государства указал на то, что, согласно конституции Украины, если выборы главы государства в стране не проводятся в период военного положения, это не означает продления полномочий президента. По законам Украины, верховную власть после истечения президентских полномочий должны передавать спикеру парламента, уточнил президент России.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия Зеленского истекут и он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что, пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для Запада, в том числе и для Организации Объединённых Наций.