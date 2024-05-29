Москва, 29 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 мая заявил, что занимавший ранее пост секретаря Госсовета Игорь Левитин сменил область кураторства и теперь эту работу будет курировать Алексей Дюмин.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Алексей Дюмин

«Это связано с ротационными процессами», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Дюмин в качестве секретаря Госсовета будет решать вопросы, связанные с функционированием этого госоргана.

Президент Владимир Путин 29 мая назначил помощника главы государства Алексея Дюмина секретарём Госсовета. Этот госорган, в частности, занимается определением направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.

Ранее, 14 мая, президент назначил своим помощником Алексея Дюмина. С 2016 года он занимал пост губернатора Тульской области. В Кремле 2 мая 2024 года состоялась встреча Дюмина с Путиным. Глава государства тогда отметил, что у Тульской области хорошие показатели промышленного производства. В администрации президента Дюмин будет, в частности, курировать вопросы ВПК.

Путин 15 мая также включил Дюмина в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Вместе с ним включили также первого вице-премьера Дениса Мантурова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.