Москва, 29 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В Москве на 90-м году жизни умерла известная журналист, сценарист и автор программ на советском телевидении Майя Яковлева. Осложнения со здоровьем у журналистки начались после падения на улице — она сильно ударилась. Об этом ИА Регнум рассказали её родственники.

Из личного архива Майя Яковлева

Майя Яковлевна ушла из жизни 27 мая. Она скончалась в своей квартире на улице Тверской.

«Завтра похороны, я еду за цветами сейчас. Это так тяжело, не думала, что всё произойдёт так. У неё преклонный возраст, но она до конца была в здравом уме, в твердой памяти. Она упала на улице и слегла из-за этого. Не поднялась. Она была боец, была главным редактором международного издания», — рассказала ИА Регнум дочь Майи Яковлевны Нина.

Майя Яковлевна Яковлева родилась 13 июля 1934 года. Она была дочерью полковника госбезопасности СССР Якова Лазаревича Яковлева (Халфина). С 1956 по 1961 год Майя Яковлевна выполняла роль сценариста на Центральном телевидении, а также была методистом-редактором в Методическом кабинете Управления культуры Исполкома Моссовета. Она являлась старшим научным сотрудником и работала редактором-обозревателем научных иностранных журналов в секторе информации НИИ торговли и общественного питания. Она сотрудничала с «Moscow News» и иновещанием Всесоюзного радио. Яковлева стала автором первой документальной программы Первого канала «День Москвы», которая выходила в эфир в самое рейтинговое время. Известный сценарист Арнольд Григорян предложил Майе Яковлевой обдумать идею телепрограммы, которая бы описала один день из жизни города для жителей столицы. Простые незамысловатые кадры о разных сферах жизни города оказались восприняты телезрителем с большим интересом. Для тех лет идея Майи Яковлевны оказалась очень свежей и привлекательной.

«Так родился в моей голове, а потом и на экране «День Москвы». Эфир длился по тем временам рекордное время с 19:00 до 23:00. Помню, в «Московской правде» тогда написали: «Попробуйте москвича удивить Москвой. А авторы передачи — удивили». У нас был прекрасный оператор, да и Москва была Москвой — уютной, красивой, чистой, а главное, понятной», — вспоминала Яковлева в одном из своих интервью около 10 лет назад.

Кроме того, она была главным редактором русского подразделения издания «Демократический журналист» (The Democratic Journalist), которое выпускалось Международной организацией журналистов. Эту должность Яковлева занимала на протяжении 25 лет, с 1961 по 1986 год. Мужем Майи Яковлевой был известный академик-экономист Анатолий Георгиевич Новицкий, он выпустил более 450 научных работ. Новицкий ушёл из жизни в феврале 2011 года в возрасте 74 лет.