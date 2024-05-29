Мелитополь, 29 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. ВСУ ведут массированный обстрел городов Энергодара и Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом 29 мая сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Идёт массированный террористический обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Прошу жителей населённых пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки», — написал он.

Глава региона также попросил следующих до Энергодара автомобилистов воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки, над автомобильной дорогой зафиксировали движение беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая ВСУ нанесли пять ударов из артиллерийских орудий по району Энергодара. Директор по коммуникациям находящейся в городе Запорожской ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что пострадали два сотрудника тепловодоканала.

22 мая ВСУ атаковали атомную станцию с помощью дрона-камикадзе. Удар пришёлся по транспортному цеху. Никто не пострадал, беспилотник не нанёс критических разрушений.

Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз информировал, что украинские войска атаковали беспилотником территорию тепловодоканала. Мэр добавил, что в результате атаки пострадавших нет, повреждены окна и фасады зданий.