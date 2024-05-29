Вашингтон, 29 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании заявил, что бомбил бы Москву и Пекин в случае ввода российских войск на Украину и нападения Китая на Тайвань, сообщила газета The Washington Post.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«На одном мероприятии он [Трамп] предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин <…>, удивив некоторых доноров», — напомнил автор статьи, репортёр Джош Доуси.

Материал автор посвятил сбору американским экс-президентом средств на свою кампанию. В статье говорится, что Трамп довольно часто обсуждает американскую внешнюю политику на подобных мероприятиях.

При этом Трамп не раз говорил, что в случае переизбрания на пост главы США сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Так, на выступлении на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне 26 мая он пообещал, что в случае вступления в должность президента добьется прекращения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США также неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобится всего 24 часа.

Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в январе, что в Кремле нет понимания того, как бывший американский президент собирается урегулировать конфликт.

Помимо этого, в мае Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике. Тогда он заявил, что в случае избрания на пост президента он приведет страну к такому положению, когда мир снова будет уважать США.