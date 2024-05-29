Москва, 29 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Фестиваль трудоустройства «Заработай этим летом» для студентов колледжей и школьников от 14 лет пройдёт 31 мая в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Алексей Колчин ИА Регнум

Мероприятие стартует в 14:00 в центре «Профессии будущего». Его участники смогут пройти собеседования и получить опыт работы в общепите, телекоммуникациях, строительстве и других сферах.

«На фестивале трудоустройства «Заработай этим летом» ведущие столичные компании представят свыше 400 рабочих мест для летней подработки и дальнейшего временного или постоянного трудоустройства», — отметил директор московской службы занятости населения, глава центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Кроме знакомства с работодателями, гости фестиваля также смогут посетить различные мастер-классы, лекции и тренинги. Эксперты расскажут им, как определиться с направлением деятельности, грамотно представить себя и адаптироваться на новом месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл фестиваль профессий. Гости мероприятия узнали об особенностях трудоустройства в самых разных отраслях, востребованных специальностях, а также поучаствовали в мастер-классах, викторинах и квестах. Для них провели 150 мероприятий от 120 работодателей и более 100 образовательных учреждений.