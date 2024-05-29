Дубай, ОАЭ, 29 мая, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении России не работают. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Торгово-промышленной палаты Дубая, председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамим.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы не рассматриваем их (санкции. — Прим. ред.) как действующий инструмент для оказания какого-либо давления. Они лишь усложняют международную торговлю», — отметил Буамим.

Он добавил, что любые попытки остановить бизнес просто приводят к смене курса, перенаправляют его в другое русло.

«Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают её»,— подчеркнул глава ТТП.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель издания The American Conservative Марк Эпископос 16 апреля заявил, что сокрушительный провал режима антироссийских санкций Запада стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать. Он подчеркнул, что санкционные меры всегда являлись ошибочным инструментом для продвижения национальных интересов США.

Эксперт отметил, что российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать.

Неэффективность многочисленных антироссийских санкций в их нынешнем виде признали и в Британии. Глава парламентского комитета по надзору за деятельностью министерства финансов Великобритании Харриетт Болдуин 29 апреля заявила, что они не работают в необходимом масштабе, не выполняют поставленных целей, не создают настоящих проблем для российской экономики.

Она отметила, что, согласно данным МВФ, по итогам 2024 года показатели экономики РФ, несмотря на многочисленные санкции, окажутся одними из лучших в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар считает, что Россия смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что антироссийская западная кампания не привела к международной изоляции Москвы.