Москва, 29 мая, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Более 4,5 тысячи школьников написали демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, экзамен включает в себя 14 компетенций дополнительного образования.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Победителями и призёрами в этом году стали свыше 500 человек. В качестве награды они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. При этом 29 из них справились с работой на максимально возможный балл.

«Всего экзамен сдавали более 4,5 тыс. ребят», — добавила она.

Задания демонстрационного экзамена были сформированы из различных областей. В том числе ребята показали свои знания и навыки в разработке приложений, управлении дронами, промышленном и веб-дизайне, в создании роботизированных систем и многом другом.

Как отмечает Анастасия Ракова, результаты победителей и призёров демонстрационного экзамена как индивидуальное достижение учитывают в 19 ведущих вузах Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах Московской олимпиады школьников. По его словам, победителями и призёрами стали более 6,3 тысячи ребят, из которых 80% — жители столицы. В олимпиаде приняли участие ученики 5–11-х классов. Они продемонстрировали свои знания по 22 направлениям. Победителям и призёрам финала вузы предоставляют различные льготы, в том числе поступление без экзаменов по профилю олимпиады, дополнительные баллы, а также 100 баллов по ЕГЭ по предмету соревнования.