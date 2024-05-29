Молдавия, 29 мая, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Молдавия ограничила использование своего воздушного пространства из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена в республику. Об этом 29 мая сообщил на сайте Орган гражданской авиации страны.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Уточняется, что в связи с этим полёты авиации общего назначения, вертолётов, воздушных шаров, дельтапланов и парапланов, а также использование дронов с 08:00 до 21:00 (совпадает с мск) 29 мая запрещены.

При этом аэропорт Кишинёва продолжает принимать и отправлять коммерческие рейсы в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля пресс-служба американского Госдепа опубликовала совместное заявление Вашингтона и Кишинёва. В нём утверждается, что за время российской спецоперации двустороннее стратегическое партнёрство между США и Молдавией укрепилось.

В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой после принесения присяги выступил в поддержку стратегического диалога с Украиной и США. При этом, по его словам, в отношения с Россией Кишинёв собирается исходить из «национальных интересов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта заявил, что западные страны хотят «прибрать к рукам» руководство Молдавии по аналогии с Украиной. Глава МИД отметил, что Запад в отношении России действует по принципу «разделяй и властвуй», пытаясь вмешиваться в политику Москвы.