Санрайз, США, 29 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Wilfredo Lee/AP/TASS Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский

Встреча состоялась на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Для 35-летнего российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского эта победа стала 39-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ, и он вышел по этому показателю на третье место в истории среди российских вратарей, которое делит с Николаем Хабибулиным.

На первом месте в этом списке Андрей Василевский (66 побед в матчах за кубок Стэнли), на втором — Евгений Набоков (42).

В нынешнем плей-офф Бобровский сыграл в 15 матчах, отражая по 90,4% бросков в среднем за встречи при коэффициенте надёжности 2,29, а также сыграв один матч «на ноль».

В результате этой победы «Флорида» сравняла счёт в серии с «Рейнджерс» до 2–2.

Как сообщало ИА Регнум, «Пантерз» 18 мая переиграли «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ со счётом 2:1. Это позволило «Флориде» победить в серии со счётом 4–2. Бобровский сумел за встречу отразить 22 из 23 бросков по своим воротам и закончил игру с процентом отражённых бросков 95,65%.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ 13 мая российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров применил силовой приём против форварда «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна. Канадец перелетел через борт, а россиянин получил две минуты штрафа за свои действия. Матч завершился победой «Ванкувера» со счётом 4:3.