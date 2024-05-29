Вашингтон, 29 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработанный компанией Northrop Grumman для Военно-воздушных сил (ВВС) США, позволит совершить революцию в стратегических бомбардировках. Задачи передового самолёта назвали в публикации The National Interest (TNI).

ABACA/ТАСС

«Самолёт предназначен для нанесения ударов глубокого проникновения по почти равным по силе средствам ПВО. По сути, если B-21 Raider оправдает ожидания, он сможет доставлять обычные и ядерные боеприпасы по важным целям в Китае и России, что чрезвычайно важно для потенциального конфликта. Такие возможности стоят недёшево», — отмечается в сообщении.

По информации издания, ВВС США планируют создать стратегический бомбардировочный флот. В его состав войдут B-21 Raider и B-52 Stratofortress. Первый будут использовать для наиболее сложных ударов с глубоким проникновением по важным целям. Второй будут применять для более лёгких миссий в боевом пространстве с лучшими шансами для ВВС.

Несколько прототипов бомбардировщика уже поднимались в воздух, собрав важные данные испытаний для серийного самолёта. Пентагон дал зелёный свет полномасштабному производству B-21, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный по технологии «стелс», представили в декабре 2022 года. Отмечалось, что это первая подобная разработка, вышедшая за последние 30 лет. Ранее Военно-воздушные силы США планировали закупить не менее 100 самолётов B-21 и приступить к замене уже устаревших боевых машин.

При испытаниях нового бомбардировщика ― носителя ядерного оружия B-21американские военные использовали симуляторы с искусственным интеллектом (ИИ).