Москва, 29 мая, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В России не собираются национализировать активы ушедших западных компаний, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Необходимо отметить, что речь идёт именно о временном управлении, а не о национализации», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По словам Биричевского, меры не предполагают изменения права собственности. Он подчеркнул, что это подтверждает исключительно ответственный подход России к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран.

Дипломат также указал, что, в отличие от западных стран, российская сторона принципиально не политизирует коммерческие вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами. Так, в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы этих стран в России.

При этом ряд западных компаний, которые объявили об уходе из России после начала спецоперации на Украине, отказались от этих планов. По оценкам специалистов, в России продолжают работать более 2,1 тыс. транснациональных корпораций. По словам научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александры Прокопенко, развитие российской экономики и рост доходов населения сделали страну более привлекательной для крупных компаний.