Уфа, 29 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Башкирии правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели мужчины, который скончался во время катания на гидроцикле в Уфимском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

«Вечером 28 мая в деревне Юматово на реке Дёма трое мужчин решили покататься на гидроциклах. Мужчина 1969 года рождения, который шёл первым, не заметил металлический трос, протянутый поперёк реки, и зацепился за него. Он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что спасатели госкомитета Башкирии по ЧС извлекли тело из воды. На месте происшествия начались оперативно-следственные мероприятия. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года два гидроцикла столкнулись в акватории Чёрного моря в районе Геленджика. Новороссийская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Информация о пострадавших не сообщалась.

В том же месяце во время катания на гидроцикле на реке Таловке погибли отец и его двое маленьких сыновей. Они утонули при опрокидывании гидроцикла. По предварительным данным, мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов.