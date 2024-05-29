Москва, 29 мая, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Следственный комитет ужесточил обвинение техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, который проходит фигурантом по делу о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде в августе 2023 года. Об этом 29 мая сообщила газета «Коммерсантъ».

Владимир Гердо/ТАСС Сергей Чанкаев

Изначально Чанкаеву предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК). Теперь ему инкриминируют третью часть той же статьи — то есть нарушение, повлёкшее смерть двух или более лиц.

Теперь бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа 2023 года. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Позднее следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, а 11 августа суд арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к таким последствиям.

По данным администрации городского округа, после взрыва за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Одна женщина умерла в реанимации. Также в результате происшествия повреждения получили около 100 многоквартирных домов, 624 квартиры, в списках владельцев пострадавших автомобилей числились более 270 человек.

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших при взрыве выделят по 2 млн рублей.