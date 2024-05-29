Москва, 7 июня, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Василий Васильевич Петров (1920−1941) служил в звании заместителя политрука (старшины) 7-й пограничной заставы 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда Украинского пограничного округа войск НКВД. Поэтому он был в числе первых, кто встал на пути врага.

Василий Васильевич Петров

22 июня 1941 года в течение 4-х часов, несмотря на шквальный минометный огонь, преграждал неприятелю переправу через Западный Буг в районе деревни Цуцнев (ныне Петрово) Волынской области. Будучи раненным, отказался отходить с другими «зелеными фуражками». Погиб, прикрывая товарищей.

Вот как командир Петрова, начальник заставы младший лейтенант Мирон Давыдович Репенко в письме к родителям героя описал события того боя: «Ваш сын, Василий Васильевич, как и многие бойцы, героически сражался с врагом. Будучи наводчиком станкового пулемета, он срывал переправу фашистов через реку Буг, проявил исключительный героизм и отвагу и уничтожил много немецких солдат и офицеров. Там же 22 июня 1941 года примерно в 12 часов он погиб смертью героя, не выпустив из рук пулемета. Я, как командир и друг вашего сына, благодарю вас за воспитание ГЕРОЯ!».

К сожалению, подвиг Василия Васильевича был оценен довольно поздно. Лишь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года пограничнику посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.