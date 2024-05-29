Донецк, 29 мая, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Центр» прорвали порядка десяти километров укреплений украинской армии во время штурма Северного и Тоненького на авдеевском направлении СВО. Об этом 29 мая рассказал командир взвода штурмовиков с позывным Призрак.

Александр Полегенько/ТАСС

«Приходилось идти до штурмовых позиций десять километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — привело его слова Ura.ru.

Военный уточнил, что в штурме указанных населённых пунктов принимали участие различные подразделения группировки «Центр», и из-за особенностей рельефа местности и боевой обстановки укрепления ВСУ приходилось штурмовать на открытой местности.

По словам Призрака, после прохода украинских оборонительных позиций российские военные начали штурм опорных пунктов в Тоненьком и Северном, а ближайшая точка эвакуации находилась за десять километров от них, и у солдат ВС России из укрытий были только поражённые артиллерией окопы противника и придорожные канавы.

«Окопы намного проще штурмовать, чем здания. Ты его (противника) видишь, что он сидит, гранатами закидываешь, стреляешь. Они (противники), конечно, дают отпор, но это редкость. В основном убегают. Чаще всего вообще в окопах никого не бывает. Они чувствуют, что мы подходим, и откатываются назад», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Министерстве обороны рассказали, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по украинским позициям в зоне ответственности группировки войск «Центр». Все цели удалось успешно поразить.

Экипажи российских истребителей Су-25 13 апреля поразили позиции ВСУ на авдеевском участке фронта. Авиация нанесла удар по опорным пунктам и живой силе противника. Координатор зафиксировал кучный прилёт ракет по украинским позициям.