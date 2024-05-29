Балаково, Саратовская область, 29 мая, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность коллективу балаковского филиала АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») за значительный вклад в развитие российского АПК и высокие показатели в производственной деятельности. Накануне профессионального праздника — Дня работника химической промышленности — эту почетную награду директору предприятия Сергею Лобанову вручил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он отметил, что в ней — признание заслуг предприятия с более чем 50-летней трудовой историей.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«На протяжении многих лет ваш коллектив высоко держит производственную планку, демонстрирует исключительные стандарты производства и корпоративной культуры. От имени всех аграриев страны хочу поблагодарить коллектив предприятия за его огромный вклад в обеспечение продовольственного суверенитета страны, пожелать новых побед, движения только вперед», — сказал Александр Двойных на торжественном собрании.

Поздравление коллектива балаковского филиала АО «Апатит» было частью рабочей поездки комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Саратовскую область. В Балакове парламентарии посетили производственные объекты группы «ФосАгро» — одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Здесь они провели комплексное совещание, посвященное исполнению поручений президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета в отечественном агропромышленном комплексе. Сенаторам было важно оценить, насколько готовы российские поставщики удобрений помочь аграриям обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Мы видим прямую связь между повышением внесения удобрений и ростом урожая, который есть в России. За 15 лет более чем в два с половиной разу увеличился объем внесения удобрений. У нас колоссальный результат — последние два года мы видим рекордный урожай. Президент поставил задачу еще увеличить объемы и внутреннего производства, и экспорта. Поэтому без увеличения объемов производства удобрений результатов будет добиться очень сложно. Именно поэтому мы сегодня и смотрим потенциал, смотрим, насколько готовы к этому наши аграрии, насколько готовы производители удобрений», — заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«ФосАгро» из года в год укрепляет лидерство по суммарным поставкам минеральных удобрений. По итогам 2023 года компания увеличила отгрузки отечественным аграриям сразу на 12%, до 3,3 млн тонн. Сегодня каждая третья тонна минеральных удобрений, внесенная на российские поля, поставлена «ФосАгро».

Как отмечают на предприятии, это стало результатом масштабных инвестиций в производство. В 2023 году на эти цели была направлена рекордная сумма: более 64 млрд рублей. В этом году в планах компании — увеличить объем инвестиций до рекордных 73 млрд рублей. Реализация такой стратегии позволяет компании ежегодно увеличивать объемы производства. Так, в 2023 году компания выпустила 11,3 млн тонн агрохимической продукции, а по итогам I квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила объем производства на 7%, до рекордных 3 млн тонн. При этом, как отметил генеральный директор группы «ФосАгро» Михаил Рыбников, российский рынок является для компании приоритетным.

«Для того чтобы сделать продукцию более доступной, мы продолжаем развивать крупнейшую сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион». В прошлом году еще один центр дистрибуции открылся в Саратовской области. И мы продолжаем эту работу, равно как и инвестиции в действующие производства. Здесь, в Балакове совсем скоро мы начнём выпуск новых марок удобрений — диаммонийфосфата и NPK, продолжаем модернизацию производства фосфорной и серной кислот, обеспечивая сырьевой суверенитет предприятия. Мы мыслим комплексно и ставим перед собой амбициозные, но достижимые цели. В прошлом году компания выпустила рекордные 11,3 млн тонн готовой продукции. В этом планируем перешагнуть эту планку. С таким коллективом, как у нас, это возможно», — резюмировал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

В ходе рабочей поездки парламентарии приняли участие в открытии нового интерактивно-познавательного центра (ИПЦ) «Академия плодородия». Они также посетили среднюю «ФосАгро-школу» №25 г. Балаково, которая является звеном корпоративного образовательного проекта «школа/колледж — вуз/предприятие», который компания реализует с 2013 года. Гости дали высокую оценку роли компании в воспитании здорового и образованного поколения.