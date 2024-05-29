Москва, 29 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал расследование по делу о пытках российского военного Дениса Резникова, попавшего в плен к Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На днях из ЕСПЧ пришёл ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины», ― процитировала «Газета.Ru» Вихореву.

Правозащитница добавила, что, ссылаясь на 39-ю статью суда, представители суда ещё не уведомили правительство Украины об этой мере.

Она отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить дополнительные документы до конца июня, их сбором и подготовкой сейчас занимается адвокат.

Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушёл на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в плен ВСУ, где над ним издевались, шантажируя его дочь. Украинские силовики требовали от дочери пленного фотографировать военные объекты, обещая при этом, что перестанут издеваться над мужчиной. В итоге дочь Резникова решила обратиться за помощью к правозащитникам.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН), обнародованном в марте, указано, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль текущего года. Сотрудники управления пообщались с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах домов в Харьковской области. Некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. Другие военнопленные говорили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Кроме того, задокументировали казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум заявил, что в Организации Объединённых Наций (ООН) были вынуждены признать, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. По его словам, это сделали в связи с пониманием того, что победа России в спецоперации неизбежна и, следовательно, неминуем и суд над украинскими военными преступниками.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил 21 февраля о том, что Служба безопасности Украины оборудовала пыточные во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. О существовании тайных пыточных и захоронений в освобождённой от ВСУ Авдеевке сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.

В сентябре 2023 года военное следственное управление СК по объединённой группировке войск организовало проверку информации о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей украинских вооружённых формирований.