Москва, 29 мая, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Восток», заявили 29 мая в Минобороны РФ.

РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», — сообщило ведомство на своём сайте.

Самолёты применили для ударов неуправляемые авиационные ракеты (НАР). После стрельбы лётчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

Штурмовики успешно вернулись на аэродром вылета. Все заданные цели удалось поразить. Речь шла о специальной технике и живой силе ВСУ.

Пилот Су-25 по имени Александр привёл подробности выполнения боевой задачи.

«Выполнили взлёт парой в установленное время, полёт к цели, пуск НАР с кабрирования. По докладу ПАН (передовой авианаводчик. — Прим. ред.) все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой. Передаю привет городу Будённовску и своей семье. Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2024 года российские штурмовики Су-25 не позволили ВСУ провести ротацию в зоне ответственности группировки войск «Юг» Вооружённых сил РФ.

В июне 2023 года обозреватель портала 19FortyFive Крис Осборн сравнил штурмовик Су-25 с американским боевым самолётом A-10 по прозвищу «летающий танк». В статье говорилось, что, несмотря на меньшие размеры по сравнению с A-10, российская боевая машина имеет схожие характеристики, такие как дальность полёта и оснащённость вооружением.