Вашингтон, 29 мая, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Национальный комитет Демократической партии Соединённых Штатов Америки намерен до съезда в августе выдвинуть действующего главу государства Джо Байдена кандидатом от политической силы, чтобы не допустить его исключения из бюллетеней в штате Огайо. Об этом 28 мая сообщил телеканал NBC News.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Нацкомитет Демпартии планирует провести «виртуальную перекличку» для выдвижения кандидатуры Байдена перед съездом в августе, чтобы избавить его от опасности быть исключённым из бюллетеня в Огайо», — говорится в сообщении.

По законам штата Огайо включать кандидата в избирательный бюллетень необходимо не менее чем за 90 дней до выборов, однако съезд Демпартии запланирован не ранее 22 августа, то есть за 75 дней до голосования. Госсекретарь штата Фрэнк Лароз ранее отметил, что в Огайо не будут изменять или отменять это правило и не сделают никаких исключения для действующего президента страны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак написала, что последние действия Байдена выдают его панику на фоне отставания от экс-президента США Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед президентскими выборами. Она отметила, что действующий глава Белого дома называет такие опросы «ошибочными».

Трамп 25 мая назвал Байдена «худшим президентом в истории США». Он также посчитал, что ещё один срок действующего президента страны может привести к её развалу, и назвал Байдена угрозой для демократии.

Экс-президент США 24 мая отказался проводить дебаты в сидячем положении с Байденом. Он подчеркнул, что оппоненты будут стоять во время мероприятия.