Глушковский район, Курская область, 29 мая, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Украинские военные в ночь с 28 на 29 мая сбросили на жилые дома с двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) взрывные устройства в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил врио главы региона Сергей Смирнов.

Telegram-канал Сергея Смирнова

«Сегодня ночью с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства на жилые дома», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Он отметил, что российские военные сбили один из коптеров.

Смирнов также отметил, что после падения взрывных устройств начались пожары в двух домах, трёх дворовых постройках и гараже. По словам врио главы региона, все возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Смирнов пообещал, что власти окажут помощь всем собственникам в восстановлении и ремонте их имущества.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом Армавиром Краснодарского края. После этого начались поиски места падения его фрагментов.

Кроме того, Министерство обороны РФ написало, что в ночь с 28 на 29 мая средства ПВО обезвредили над территорией Белгородской области один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».