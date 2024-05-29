Вооружённые силы Украины (ВСУ) несколько раз использовали западное оружие для ударов по территории России, в частности оно применялось на территории Краснодарского края. Об этом со ссылкой на «несколько западных источников» сообщило французское агентство France-Presse, не уточнив, по каким объектам были нанесены удары.

Иван Шилов ИА Регнум

«Москва утверждала, что Крым неприкосновенен. Украинцы ударили по нему американским оружием, и ничего не произошло», — напомнил отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя в комментарии для статьи.

Тем временем представитель американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в беседе с New York Post заявил, что Вооружённые силы России полностью завладели инициативой на всей линии военных действий в зоне украинского конфликта. Обсуждением таких известий ознаменован 826-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

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О боевых буднях в зоне СВО рассказал наводчик-оператор танка Т-72Б3М с позывным Артист. Говорит, что главное — быстрее среагировать на цель. И что от внимательности и реакции наводчика зависит жизнь всего экипажа, которому в бою противостоит не только техника и пехота, но и артиллерия. Соответствующие видеокадры опубликовало 29 мая Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.