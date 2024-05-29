Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли солгала, утверждая, что Россия якобы причастна к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Об этом 28 мая заявили в посольстве РФ в Израиле.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмисии.

Дипломаты напомнили, что Хейли также пыталась продвигать эти недостоверные сведения ещё в прошлом году. Кроме того, в посольстве отметили, что Хейли использовала приём, изобретенный экс-премьером Британии Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли». В переводе с английского это переводится как «с большой долей вероятности».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября палестинские радикалы начали обстреливать ракетами территорию Израиля, а после они захватили несколько израильских поселений и взяли в плен группу израильских военнослужащих. После этого израильская армия начала военную операцию на территории сектора Газа.

12 октября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной обострения палестино-израильского конфликта стала политика США, проводимая на Ближнем Востоке. Она уточнила, что Соединённые Штаты решили реализовать теорию управляемого хаоса, но процесс вышел из-под контроля.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль, но Москва поддерживает контакты только с политическим крылом этого палестинской организации, которое действует в Дохе.