Киев, 29 мая, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Советский и украинский актёр Богдан Козак, известный по ролям в советских фильмах «Старая крепость» и «Государственная граница. За порогом победы», скончался в возрасте 83 лет во Львове. Об этом 28 мая сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

Кадр из к/ф «Государственная граница. За порогом победы». Реж. Борис Степанов. 1987. СССР Богдан Козак в роли генерал-майора Евгения Осадчего

«На 84-м году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины», — написал Козицкий.

Причина смерти актёра не сообщается. Богдана Козака похоронят 29 мая на Лычаковском кладбище Львова.

Богдан Козак родился 27 ноября 1940 года во Львове. Начиная с 1963 года служил в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Фильмография Козака включает девять киноработ, в том числе широко известные зрителям телефильмы «До последней минуты» (1973), «Старая крепость» (1973), «Государственная граница. За порогом победы» (1987), «Прошедшее вернуть» (1988) и ряд других.

В 1988 году Козаку присвоили звание народного артиста Украинской ССР. Также актёр был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и академиком Национальной академии искусств Украины, профессором и первым деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.