Вашингтон, 29 мая, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Сбой возник в работе глобальной спутниковой системы связи Starlink. Об этом 29 мая сообщается на странице Starlink в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Starlink

Уточняется, что в настоящее время компания продолжает активный поиск решения проблемы. Информация о возможной причине сбоя в функционировании системы связи не приводится.

Согласно данным сервиса Downdetector, осуществляющего мониторинг популярных интернет-площадок, по данным на 05:30 мск на сбои пожаловались более 41 тысячи пользователей. Больше всего жалоб поступило из США, о проблемах сообщили также пользователи из Новой Зеландии и Австралии, Германии и Великобритании, Канады и Мексики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как разъяснил 11 мая американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск, в результате мощной геомагнитной бури интернет-спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку, но пока справляются.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила, что 11 мая магнитная буря пятого, высшего уровня наблюдалась на Земле впервые за последние 20 лет.