* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 мая, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародовало в Сети видеозапись, на которой запечатлен якобы один из заложников, представившийся Александром Труфановым.

Кадр из видео

Дата съёмки не приводится. В кадре мужчина говорит на иврите. Он пообещал, что в ближайшем будущем расскажет всем правду о происходящем с заложниками в секторе Газа.

Видеозапись прокомментировало в своём Telegram-канале посольство Израиля в Москве.

«Сегодня террористы «Исламского джихада» опубликовали видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе», — отметили в дипмиссии.

Представители посольства уточнили, что боевики похитили мужчину вместе с его бабушкой, мамой и невестой. При этом всех трёх женщин смогли вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников.

Дипломаты добавили, что, кроме гражданства Израиля, у Труфанова есть и российский паспорт.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя палестинского движения ХАМАС проинформировало о том, что среди израильских пленных оказались десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским.

Посольство России в Израиле объявило, что из плена ХАМАС удалось вызволить Ирину Татти и Елену Труфанову — бабушку и мать Александра Труфанова, которые, как и он, имеют российское гражданство. Кроме того, освободить удалось и израильтянку Сапир Коэн, которая является невестой мужчины.

В июле 2023 года стало известно, что в Ираке сторонники шиитского ополчения похитили израильтянку Елизавету Цуркову, у которой был и российский паспорт. Женщина является учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку.

В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на ней показана Цуркова впервые после её исчезновения. В кадре она заявила, что работает на израильские и американские спецслужбы.