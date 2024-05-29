Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Резкая критика обрушилась на экс-постпреда США при ООН Никки Хейли за надпись, которую она оставила на снаряде израильской армии в ходе посещения Израиля. Репост фото надписи сделала команда Никки Хейли (Team Nikki Haley) в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

Надпись сделана на одном из снарядов израильской армии, которая ведёт военную операцию в секторе Газа.

«Прикончите их, Америка (далее изображение сердечка как символа любви). Израиль. Навсегда», — так написала Хейли на снаряде армии Израиля, которая ведёт боевые действия в секторе Газа.

Как отметило издание The Guardian, при этом в ходе пресс-конференции сама Хейли заявила, что «израильтяне поступают правильно». Кроме того, экс-постпред США при ООН вместе с нынешним членом кнессета и бывшим посланника Израиля при ООН Дани Даноном посетила кибуц, разрушенный в ходе атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позднее Данон опубликовал фото надписи на снаряде, которую сделала Хейли.

Поступок Хейли вызвал неоднозначную реакцию в мировом сообществе. По данным Commondreams, директор Еврейско-арабского движения за мир, равенство и социальную справедливость в Израиле Алон-Ли Грин назвал её жест «просто отвратительным» и призвал американцев забрать обратно своих политиков, «пропагандирующих смерть». Журналист The New Republic Хафиз Рашид назвал послание экс-постпреда США при ООН автографом «больным».

«Политический класс США един в своём соучастии в этом геноциде», — прокомментировал поступок Хейли бывший министр финансов Греции и пропалестинский общественный деятель Янис Варуфакис в социальных сетях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министры иностранных дел государств ЕС впервые подробно обсудили идею о введении санкций против Израиля в случае продолжения израильской военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Глава МИД и минобороны Ирландии Михол Мартин уточнил, что странам придётся рассматривать все варианты, если Израиль не выполнит требования Международного суда ООН, включая прекращение наступления в Рафахе.

7 мая израильская армия объявила о начале военной операции в восточной части города Рафаха. Силы Израиля взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом и перекрыли каналы поставок гуманитарной помощи.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также трёх лидеров движения палестинского движения ХАМАС.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал израильскую военную операцию в секторе Газа. Дипломат напомнил, что Израиль за всё время военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных задач.