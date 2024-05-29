Нью-Мексико, США, 29 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Военный самолёт потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико, рядом с Рио-Браво. Об этом 28 мая сообщил местный новостной портал Kob.

US Air Force Самолет F-35

Уточняется, что, согласно официальным данным, самолёт упал в южной части аэропорта. Пилот доставлен в больницу, информация о его состоянии уточняется.

По данным телеканала CBS News, который ссылается на представителей Пентагона, в штате Нью-Мексико потерпел крушение экспериментальный образец истребителя F-35. Как уточнили представители военного ведомства, самолёт был передан компанией Lockheed Martin, он направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии.

Пилот истребителя успел катапультироваться, но получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Компания — производитель самолёта намерена провести расследование по факту крушения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что небольшой самолёт с телами двух мужчин обнаружили в озере Сикс Майл на Аляске.

Также сообщалось, что истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл возле национального парка Уайт Сэндс. На борту истребителя находился только пилот, которому удалось катапультироваться, он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Местные власти настоятельно рекомендовали не приближаться к месту крушения истребителя из-за высокой вероятности попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту самолёта.