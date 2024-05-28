Мурманск, 29 мая, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Отказ двигателей стал причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Мурманской области. Об этом 28 мая сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Во вторник, 28 мая, около 14:30 мск в Мурманской области, более чем в 300 километрах юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Мурманавиа», — написал представитель Росавиации.

Кореняко уточнил, что на борту вертолёта находились четыре человека, из них три члена экипажа, из них никто не пострадал. Воздушное судно выполняло плановый полёт на Кольском полуострове. В результате жёсткой посадки вертолёт получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки.

Позднее представитель Росавиации добавил, что для вывоза людей в районе вынужденной посадки приземлился вертолёт Ми-8Т. В 22:31 мск это воздушное судно благополучно вылетело с места инцидента в аэропорт Мурманска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области в районе реки Пача из-за технической неисправности. На борту, по данным прокуратуры, находилось 7 человек (три члена экипажа и четыре пассажира). При посадке никто не пострадал. По предварительной информации, вертолёт летел на турбазу из села Ловозеро.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полётов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примут меры реагирования.