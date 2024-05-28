Киев, 29 мая, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский останется на своём посту до завершения военного положения. Такое заявление сделал 28 мая спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о легитимности украинского главы.

Сергей Корсун ИА Регнум

Стефанчук рекомендовал обратить внимание на первую часть статьи 108 конституции Украины, которая гласит, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.

«В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно конституции и законам Украины», — пояснил Стефанчук.

Таким образом спикер парламента ответил на слова президента России Путина, указавшего, что после истечения полномочий президента Украины в стране остаётся только одна легитимная власть — Верховная рада и её спикер, которым является Стефанчук. Путин сослался на статью 111 Конституции Украины и пояснил, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады в случае объявления военного положения, «а о продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано».

При этом глава России добавил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 мая глава киевского режима должен был принять присягу, однако выборы Зеленский отменил из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Путин также заявлял, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры, не праздный, отметил глава российского государства.