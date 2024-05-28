* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Вашингтон, 29 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Власти США не планируют признавать движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) законным правительством Афганистана, заявили 28 мая в Белом доме.

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Об этом говорится на сайте американского ведомства. Кроме того, в Белом доме добавили, что американские власти посчитают плохим сигналом, если на такой шаг пойдёт Россия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведёт диалог с «Талибаном», поскольку необходимо решать насущные вопросы. Он отметил, что Москва прорабатывает вопрос об исключении указанного движения из списка запрещённых организаций.

27 мая стало известно, что МИД РФ и Министерство юстиции России доложили президенту РФ Владимиру Путину о том, что движение «Талибан» можно исключать из этого перечня. 28 мая российский лидер заявил, что Москва постоянно обсуждает вопрос о статусе «Талибана».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещенных организаций объективной реальностью. Он напомнил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Кабул Москве не безразличен.

«Талибан» установил контроль над Афганистаном в 2021 году, после того, как американские войска спешно покинули территорию этой страны. Талибы вошли в афганскую столицу без боя.