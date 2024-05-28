Минск, 29 мая, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке участия республики в ДОВСЕ (Договоре об обычных вооруженных силах в Европе). Соответствующий документ опубликовали 28 мая на правовом интернет-портале страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Белоруссия и Турция объявили о том, что приостановят участие в ДОВСЕ. Лукашенко согласовал проект закона, который предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход республики из соглашения и прекращение обязательств по нему.

6 мая верхняя палата парламента Белоруссии одобрила этот документ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в Париже в 1990 году. Минск ратифицировал его в 1992 году. Соглашение закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами Организации Варшавского Договора (упразднена в 1991 году) и НАТО.

Россия приостановила своё участие в ДОВСЕ ещё в 2007 году. Такое решение последовало после очередного расширения НАТО. В ноябре 2023 года РФ завершила процедуру выхода из соглашения.