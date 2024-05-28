Киев, 29 мая, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Россия в дальнейшем получит документы, наработанные на так называемой мирной конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии. Об этом заявил 28 мая глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он уточнил, что эти бумаги будут включать пункты по продовольственной безопасности, а также ядерной и гуманитарной сферам. Глава киевского режима отметил, что новые шаги, касающиеся других пунктов, будут зависеть от реакции России.

«Мы будем переходить к другим пунктам, и если три заработают, то и остальные заработают», — подчеркнул он.

Глава киевского режима не стал называть, кто именно или какие организации или страны передадут России документы швейцарской конференции.

Как сообщало ИА Регнум, конференция в Швейцарии состоится 15–16 июня в городе Бюргенштоке. Россию на мероприятие не пригласили. Организаторы конференции планируют, что на встречу приедут более 160 делегаций. Обсуждения на мероприятии будут вести на основе так называемой формулы мира, предложенной главой киевского режима.

13 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конференция в Швейцарии является попыткой сформулировать ультиматум для России. Он отметил, что Москва не будет участвовать в этом мероприятии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать «формулу мира» Киева.

24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию в Швейцарии очередным надувательством со стороны США. Она отметила, что Россия никогда не отказывалась вести переговоры.

27 мая подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что конференция в Швейцарии не принесёт положительных результатов и обречена на провал. Эксперт подчеркнул, что ни одна страна не может принудить Россию к каким-либо шагам.