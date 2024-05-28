Брюссель, 29 мая, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Украина вступила в самый сложный для неё период с начала российско-украинского конфликта. Об этом 28 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг указал, что для Украины наступило самое сложное время за весь период с начала конфликта, и признал, что Российской армии удается достичь успехов. Однако при этом генсек НАТО охарактеризовал успехи Российской армии как «незначительные» и отметил, что дальнейший ход боевых действий предсказать невозможно.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в НАТО не ожидают от российских войск «большого прорыва».

Ранее ИА Регнум сообщало, что страны — члены НАТО потребовали от генсека альянса Столтенберга большей ясности в вопросе о планах по поддержке Киева и в первую очередь — в вопросе о его намерении создать фонд в размере 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине.

25 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО не предоставили Украине обещанную военную помощь. По его словам, задержки в поставках Киеву оружия привели к последствиям и успехам российских военных в зоне СВО.

Вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что одобренная Конгрессом США помощь Киеву в размере 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что эти средства приведут только к потерям на Украине.