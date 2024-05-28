Париж, 28 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. ВСУ уже не раз применяли западное оружие для ударов по территории России, включая атаку возле Краснодара, сообщило 28 мая агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты утверждают, что удар якобы был нанесён к западу от Краснодара. Вместе с тем в публикации не уточняется точное место и время нападения.

AFP также привела мнение полковника французской морской пехоты в отставке Мишеля Гойи, который прокомментировал использование западного оружия. Он заявил, что будто бы военная помощь одной страны другой никогда не приводила к конфликту. По словам Гойи, об этом говорят события в истории.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Украина попросила США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России. Обращение от Киева поступило на фоне успехов российских военных в Харьковской области.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в Североатлантический альянс, не запрещать наносить удары их оружием по территории РФ. Он сослался на сложное положение, в котором находятся ВСУ. Генсек также отметил, что НАТО якобы старается избежать прямого конфликта с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что возможный ответ Москвы на удары по её территории знают президент РФ и российские военные, готовясь к ним и принимая соответствующие контрмеры.

28 мая президент России Владимир Путин на фоне высказываний Столтенберга об ударах по России заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание.