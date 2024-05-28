Вашингтон, 28 мая, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты осуждают решение парламента Грузии одобрить закон об иностранных агентах, те, кто причастен к этому, могут столкнуться с санкциями, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер 28 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что грузинским депутатам, которых сочтут угрозой демократии в Грузии, и членам их семей могут запретить посещать США. Американский дипломат также заявил, что отношения Вашингтона и Тбилиси находятся под угрозой.

«Одобрив закон, правящая партия «Грузинская мечта» отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах. 28 мая депутаты в ходе пленарного заседания преодолели этот запрет. Если президент после этого не подпишет документ в течение пяти дней, это право перейдёт председателю парламента Шалве Папуашвили.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил 26 мая, что главным иноагентом Грузии, работающим на подчинение внешним силам, является президент страны. По словам сенатора, Зурабишвили выступает против принятия закона потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.

Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия критически отреагировали на преодоление грузинским парламентом вето, наложенного на законопроект об иноагентах. Они в совместном заявлении выразили сожаление и отметили, что рассматривают различные варианты реагирования на происходящее в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 23 мая заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему судьбой его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили в результате покушения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 мая назвал решение Грузии принять закон об иноагентах внутренним делом республики. Он также отметил, что понимает стремление грузинских властей оградить страну от внешнего вмешательства.