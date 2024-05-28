Москва, 28 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Посла Зимбабве в России Амброуза Мутинири экстренно госпитализировали в Москве. Об этом 28 мая сообщил Telegram-канал «112».

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Посол Зимбабве в РФ Амброуз Мутинири

Отмечается, что 80-летнему политику стало плохо на служебной квартире, у него заподозрили инсульт.

После первичного осмотра дипломата госпитализировали в одну из московских больниц.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Сальгадо. МИД страны выразил глубокие соболезнования и передал слова солидарности супруге, детям, членам семьи и друзьям дипломата.

Россия искренне соболезнует в связи со смертью Сальгадо, он внёс большой вклад в развитие сотрудничества двух стран, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.