Полтава, Украина, 28 мая, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом 28 мая сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в Полтавской территориальной общине слышали взрыв. При этом в 19:18 мск в области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов в районе Полтавы.

Как передавало ИА Регнум, в Одессе 28 мая после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что есть сообщения о большом количестве машин скорой помощи, отправленных в район порта. Судя по реакции властей, был удар по важному объекту, предположил подпольщик.

27 мая Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по эшелонам с техникой и боеприпасами ВСУ возле находящейся под контролем киевского режима Снигирёвки в Херсонской области. После атаки в этом районе длительное время раздавались взрывы, вызванные вторичной детонацией. По данным подпольщиков, под удар попали также украинские охотники на дроны вместе с соответствующим оборудованием.