Москва, 28 мая, 2024, 21:12 — ИА Регнум. США и Евросоюз буквально запугивают турецкие банки, угрожая наказаниями за сотрудничество с Россией, заявил 28 мая агентству Edaily посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что угрозы приводят к тому, что турецкие кредитные организации перестраховываются. Из-за этого из России стало проблематично перевести деньги за закупаемую продукцию.

«Объём банковских операций сильно сокращается, импортёры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортёры, соответственно, их не получают <…> Бизнес, что называется, «волком воет», но сделать ничего не может», — сказал Ерхов.

По данным Института статистики Турции, объём экспорта в Россию за первый квартал 2024 года сократился на 32% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Посол заявил, что такая ситуация сильно удручает турецких бизнесменов.

При этом Ерхов заявил, что строительство АЭС «Аккую», осуществляемое Россией, продолжается в штатном режиме, несмотря на попытки помешать реализации этого проекта. Трудности ещё будут, но процесс идёт, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, банки в Турции начали ужесточать требования при проведении платежей из России в декабре 2023 года. В январе 2024 года возврат платежей из Турции в Россию принял массовый характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале заявил, что турецкие банки ужесточили требования к российским клиентам под давлением США. Москва обсуждает возникшие проблемы с партнёрами, добавил он.