Берлин, 28 мая, 2024, 20:43 — ИА Регнум. ВСУ как минимум один раз применили полученную от Германии систему противовоздушной обороны Patriot для нанесения удара по целям на российской территории, не имея на это разрешения, сообщила 28 мая немецкая газета Bild, ссылаясь на источники.

The U.S. National Archives

«Украинская армия как минимум один раз использовала систему Patriot из Германии, пытаясь проявить самостоятельность», — говорится в публикации.

По информации издания, после этого поступили гневные звонки из Берлина и Вашингтона. Киевскому режиму пригрозили, что перестанут поставлять ракеты для средств ПВО, если подобное повторится. Других подробностей журналисты не представили.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц 26 мая в очередной раз заявил, что Берлин не разрешает ВСУ использовать немецкое оружие для нанесения ударов по территории России. Он подчеркнул, что не будет пересматривать эту позицию, так как опасается перерастания конфликта на Украине в более крупный.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал страны альянса подумать над тем, чтобы снять ограничения на применение Украиной поставляемого ей оружия. По его мнению, оборона ВСУ в Харьковской области провалилась из-за запрета киевскому режиму наносить удары по российской территории западным оружием.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение на Западе планов разрешить украинской армии обстреливать российскую территорию натовскими ракетами, заявил, что это чревато эскалацией конфликта. Он отметил, что таким оружием управляют не украинцы, а военные других стран, поэтому ответ может «полететь» не только в Киев. Медведев подчеркнул, что имеет в виду не только обычные боеприпасы.