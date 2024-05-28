Брюссель, 28 мая, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Евросоюз и его страны-участницы рассматривают все возможные варианты реагирования в ответ на приятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейский союз глубоко сожалеет о том, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, которые привели к чёткой рекомендации об отмене этого закона. ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события», — отмечалось в заявлении.

В документе Тбилиси призвали пересмотреть свою позицию и вернуться на путь интеграции с ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент утверждала, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Запад негативно воспринял его принятие. 22 мая Еврокомиссия пригрозила лишить Грузию статуса кандидата в ЕС. По данным источника американского издания, лишение статуса может произойти в октябре 2024 года. В случае, если закон не отзовут, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата.

26 мая сенатор Алексей Пушков заявил, что грузинский лидер выступает против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что принятие закона является внутренним делом самой Грузии. В Кремле констатируют твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от вмешательства в свои дела, добавил Песков.