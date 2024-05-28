Херсон, 28 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 28 мая сбили над Херсонской областью противокорабельную ракету «Нептун», запущенную украинской армией в сторону Крыма, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

President.gov.ua Пуск украинской противокорабельной ракеты «Нептун»

«Около 19:00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма», — написал он.

Сальдо уточнил, что обломки ракеты упали за пределами населённого пункта, пострадавших нет.

Минобороны России пока не сообщало о перехвате украинской ракеты в Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 24 мая сбили над Крымом три оперативно-тактические ракеты ATACMS, запущенные ВСУ. Кроме того, были сбиты два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Вечером 23 мая украинская армия нанесла удар по Симферопольскому району Крыма. Из-за взрыва погибли двое случайных прохожих. Кроме того, удар пришелся по пустующему хозяйственному объекту в Алуште.