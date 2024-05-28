Москва, 28 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Москве девушка на легковом авто сбила 17-летнего подростка, когда тот проезжал по пешеходному переходу на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

кадр из видео

«На пересечении ул. Каховка и ул. Керченская 23-летняя водитель автомобиля «Киа» сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники скорой помощи доставили юношу в медучреждение.

На опубликованном видео с камер видно, что подросток двигался не спешившись и почти достиг тротуара в момент, когда его сбила машина. От удара потерпевший перелетел через крышу машины и несколько раз перевернулся в воздухе, после чего приземлился и проскользил еще несколько метров по асфальту.

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Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге попавший в ДТП на электросамокате 10-летний мальчик перенёс за сутки три операции. 13 апреля водитель автомобиля Vortex Tingo сбил мальчика, ехавшего на электросамокате. Ребёнка госпитализировали с травмой головы в тяжёлом состоянии. По словам отца, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, что-то с лёгким, разрыв мягких тканей. По факту ДТП проводится проверка.

Осенью 2023 года Департамент транспорта столицы сообщил о тестировании камер, фиксирующих нарушение ПДД на электросамокатах. Отмечалось, что с их помощью можно отследить, когда человек на самокате движется не по своей полосе, не спешивается при переходе дороги или едет на самокате не один.