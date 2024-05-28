Ташкент, 28 мая, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Реальные хозяева Украины вынуждают киевский режим вводить непопулярные меры, чтобы потом возложить на эту власть всю ответственность за провальную политику, заявил президент России Владимир Путин 28 мая на пресс-конференции в Ташкенте по итогам визита в Узбекистан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, а они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», — сказал глава государства.

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К таким решениям Путин отнёс понижение призывного возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В дальнейшем украинское руководство, вероятно, сделает этот порог ещё ниже, вплоть до 18 лет. Когда действующий киевский режим примет все необходимые непопулярные меры, Запад легко сменит его, добавил президент.

На вопрос о легитимности власти на Украине российский лидер заявил, что, предварительно, если опираться на украинское законодательство, единственным легитимным органом в этой стране осталась Верховная рада. Он отметил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий этого законодательного органа, но не для президента.

Путин также сообщил, что 111 статья украинского Основного закона предусматривает передачу полномочий верховной власти председателю парламента. Но окончательный ответ на этот вопрос должна дать политическая система Украины, подчеркнул президент. Российский лидер также заявил, что Россия давно бы договорилась с Украиной, если бы высшее военное командование в этой стране руководствовалось национальными интересами, а не пожеланиями своих хозяев.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявил, что собирается руководить страной, пока не завершится конфликт. Он также заявил, что украинцы якобы не хотят, чтобы в стране проходили президентские выборы.

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что отказ Зеленского проводить президентские выборы сделает его нелегитимным с 21 мая. Он также отметил, что киевский режим неоднократно демонстрировал свою недоговороспособность.