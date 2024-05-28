Москва, 28 мая, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Бывший мэр города Магаса в Ингушетии Усман Аушев объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Официальный сайт муниципального образования «Городской округ город Магас» Бывший мэр города Магаса в Ингушетии Усман Аушев

«Усман Баширович Аушев, 31.08.1986. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Других подробностей в базе ведомства не приводится. Статья, по которой его разыскивают, не разглашается.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что главу Алагирского района республики Германа Гагиева задержали сотрудники правоохранительных органов по делу о превышении полномочий. Речь шла о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон ― Даргавс. По словам главы региона, нарушения выявили в рамках проверки использования земель, которую начали в этом году.

26 мая стало известно о задержании советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, его доставили в Орёл и поместили в изолятор временного содержания. 27 мая суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.