Москва, 28 мая, 2024, 19:23 — ИА Регнум. В результате переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию (ГАИ) потребуется провести массовый ребрендинг как отделов по работе с гражданами, так и служебного автотранспорта. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на слова адвоката общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько.

Иван Шилов ИА Регнум

Переименование означает, что ГИБДД юридически перестанет существовать как структура, объяснил Радько.

«Потребуется ребрендинг. Все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах придётся менять. В обратном случае они уже не будут соответствовать правильному названию структуры», — заявил эксперт.

Он предположил, что в ведомстве введут переходный период для замены всех знаков отличия, так как оперативно это проделать невозможно. По словам Радько, не на всех видах обмундирования есть надпись «ГИБДД», поэтому полностью менять нашивки и форму не придётся.

Решение о смене названия структуры он объяснил вопросом удобства. ГИБДД, по мнению юриста, является непривычным и труднопроизносимым названием. Аббревиатура ГАИ звучит привычнее. Он отметил, что даже после появления ГИБДД многие продолжали использовать прошлое название ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция. Глава ведомства Михаил Черников заявил, что решение уже урегулировали законодательно. По его словам, всю документацию в ведомстве уже ведут с учётом возвращённого названия.

Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ) учредили в 1936 году для надзора за безопасностью движения на дорогах. Название ГИБДД ей присвоили в 1998 году, однако в 2002 году специальным указом президента России Владимира Путина старое название вернули наравне с новым. В декабре 2013 стало известно о предложении ликвидировать дорожное ведомство, как это сделали в ряде стран. Глава страны выступил против этой инициативы. Путин призвал равняться на лучшие зарубежные практики, а не разгонять ведомство.