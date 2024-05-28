Москва, 28 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Согласно Конституции Украины, после истечения президентского срока власть переходит в руки законодательной ветви власти, заявил 28 мая «Ленте. ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Личная страница Алексея Чепа Депутат Госдумы Алексей Чепа

«Чтобы соблюсти юридическую чистоту будущих соглашений, нужно соблюсти нормы. И в соответствии с Конституцией право подписывать документы будет у [спикера парламента] Руслана Стефанчука», — заявил депутат.

Чепа подчеркнул, что в Конституции Украины не предусмотрено отмены выборов в случае военного положения, поэтому, как подчеркнул депутат, легитимными в данном случае остаются только парламент и спикер Рады.

Депутат Госдумы объяснил, если, например, подписывать соглашения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, то в удобный момент времени кто-то может просто отказаться их исполнять, заявив, что их подписывал нелегитимный президент.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил 28 мая, что России сегодня в любом случае не с кем вести переговоры на Украине, даже если исходить из легитимности Верховной рады. По мнению эксперта, ситуация вокруг легитимности власти угрожает и без того ослабленному авторитету главы киевского режима. Так Дудчак полагает, что, обнимаясь публично, представители парламента и команды Зеленского будут «держать фигу в кармане».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан 28 мая заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Российский лидер напомнил, что, согласно Конституции, после истечения президентских полномочий верховная власть должна перейти спикеру парламента. Так статья 111 Конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента. Как добавил российский лидер, в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

Гава киевского режима с 21 мая утратил свою легитимность. Зеленский сам отменил проведение президентских выборов в стране в 2024 году, сославшись сослался на военное положение. Он заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности.